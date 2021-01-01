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إفريقيا: 10 شخصيات بارزة غيّبها الموت في 2020

1
JANUARY
2021
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الأناضول -

شهد العام 2020 رحيل 10 شخصيات بارزة في المشهد السياسي في القارة الإفريقية.

وفي ما يلي أسماء تلك الشخصيات حسب التسلل الزمني لوفاتهم:

- الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك

توفي مبارك يوم 25 شباط، عن عمر يناهز 91 عاما، بعد معاناته لسنوات من المرض.

والرئيس الأسبق مولود في 4 أيار 1928، وتولى الحكم في 14 تشرين الأول 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن تطيح بمبارك ثورة شعبية في 11 شباط 2011.

- رئيس دولة بوروندي، بيير نكورونزيزا

توفي نكورونزيزا، في 19 حزيران، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر نوبة قلبية.

وكان نكورونزيزا يستعد لتسليم رئاسة البلاد، بعد 15 سنة من الحكم منذ عام 2005، إلى صديقه المقرب، الجنرال إيفاريس ندايشيمي، الفائز في الانتخابات.

- رئيس وزراء كوت ديفوار، أمادو غون كوليبالي

توفي كوليبالي، يوم 9 تموز، عن عمر يناهز 61 عاما، إثر وعكة صحية أصابته أثناء اجتماع الحكومة.

وخلال مايو الماضي، توجه كوليبالي إلى فرنسا لإجراء فحوص روتينية، وتم وضع دعامة في قلبه بعد فحص تصوير الأوعية التاجية، وعاد منها مطلع يوليو/تموز.

وكان مرشحا عن حزبه في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 31 أكتوبر.

- زندزي مانديلا

في 13 يوليو توفيت الابنة الصغرى لنيلسون مانديلا، الأيقونة العالمية أول رئيس من البشرة السوداء لجنوب إفريقيا، عن عمر يناهز 59 عاما، في مدينة جوهانسبرغ.

وشغلت زندزي منصب سفير جنوب إفريقيا لدى الدنمارك، كما تم تعيينها رئيسًا للبعثة الدبلوماسية في مونروفيا عاصمة ليبيريا.

- الرئيس الكونغولي السابق باسكال ليسوبا

توفي ليسوبا يوم 22 آب في فرنسا، عن عمر يناهز 88 عاما.

وكان ليسوبا شغل منصب الرئاسة في جمهورية الكونغو بين 1992 - 1997.

- رئيس مالي الأسبق، أمادو توماني توري

توفي توري يوم 10 تشرين الثاني، عن عمر يناهز 72 عاماً، أثناء تلقيه العلاج في إسطنبول.

وشغل توري منصب رئيس مالي بين عامي 2002 و2012، وتمت الإطاحة به في 22 آذار 2012 قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي كان من المزمع إجراؤها في إبريل نيسان من العام ذاته.

وأصبح توري "رمز الديمقراطية" في بلاده، ونُفي إلى السنغال بعد الانقلاب، ثم عاد إلى بلاده بعد 7 سنوات عام 2019.

- الرئيس السابق لدولة غانا، جيري رولينغز

توفي رولينغز يوم 12 نوفمبر، عن عمر يناهز 73 عاما.

وولد رولينغز من أب اسكتلندي وأم غانية عام 1947، وأكمل تدريبه في صفوف القوات الجوية الغانية عام 1969، ثم وصل إلى سدة الحكم عبر انقلاب 1979.

وبعد الانقلاب، حكم رولينغيز غانا 13 عاما، وأسس المؤتمر الوطني الديمقراطي عام 1992، وصار أول رئيس للجمهورية الرابعة.

وفي 1996، انتخب لولاية ثانية لمدة 4 سنوات.

وبعد انقضاء الدورتين الرئاسيتين، سمح لنائبه جون أتا ميلز، بالترشح لرئاسة البلاد عام 2000، لعدم سماح الدستور بالترشح لثلاث دورات متتالية.

- الرئيس الموريتاني الأسبق، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله

توفي عبد الله، في 22 نوفمبر، عن عمر يناهز 82 عاما في العاصمة نواكشوط، إثر وعكة صحية مفاجئة.

ووصل عبدالله إلى سدة الرئاسة في أبريل 2007 بعد فوزه في الانتخابات.

ويعتبر عبد الله أول رئيس مدني يحكم البلاد عن طريق انتخابات، لكنه سرعان ما أطيح به عن طريق انقلاب نفذه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في أغسطس/آب 2008.

- الرئيس السابق لدولة النيجر، مامادو تانجا

توفي تانجا يوم 24 نشرين الثاني، عن عمر يناهز 82 عاما، في العاصمة نيامي.

وقد حكم تانجا النيجر من العام 1999 وحتى 2010 عندما أطاح به انقلابيون من جيش بلاده.

- الرئيس البوروندي السابق، بيار بويويا

توفي بويويا، في باريس، إثر إصابته بوباء كورونا عن عمر يناهز 71 عامًا، يوم 18 كانون الأول.

وشغل بويويا منصب الرئيس لمدة 13 سنة على فترتين أولاهما من 1987 إلى 1993 والثانية من 1996 إلى 2003.

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