تلف 500 جرعة من لقاح ضد كورونا بسبب تصرف موظف

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قالت شبكة "أورورا" للرعاية الصحية في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية، إن تصرف أحد موظفيها، تسبب بتلوث وتلف أكثر من 500 جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.

وذكرت الشبكة، أن الحادث وقع في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي التفاصيل، تبين أن الموظف أخذ حاويات تحتوي على اللقاح من ثلاجة خاصة، ولم يعدها في الوقت المناسب. نتيجة لذلك "تعرضت للتلف 500 جرعة من اللقاح".

في البداية اعتقدت الإدارة، أن هذا التصرف حصل بشكل غير مقصود، من قبل الموظف، لكن في وقت لاحق "اعترف بأنه، أخذ اللقاح عمدا من الثلاجة".

وأوضحت إدارة شبكة Aurora Health Care، أنه تم فصل الموظف المذكور من العمل.

ولم يتم تقديم أي معلومات عن دوافعه. وأخطرت إدارة الشبكة، السلطات المختصة بهذا الحادث لإجراء مزيد من التحقيقات.