هكذا تخلصت ووهان من كورونا

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أشار دبلوماسيون روس الى أن الانضباط الصارم، وكذلك المساعدة من جميع ‏أنحاء الصين، كانت من أهم العوامل التي ساعدت مدينة ووهان على مواجهة وباء ‏كورونا المستجد‎.‎

وقال مكسيم تسيغانكوف السكرتير الأول بالسفارة الروسية في الصين: "أهم كلمة ‏في الانتصار على الوباء في الصين، كانت الانضباط. فالصينيون لم يحاولوا إخفاء ‏الإصابات عن السلطات ولا عن الأقارب .. الانضباط والمساعدة من الدولة ‏والشعب، كان الأهم‎".‎

وذكر أنه تم تنظيم جسر جوي، لنقل المساعدات. وقال: "من الساعة السابعة ‏صباحا حتى السابعة في المساء، كان هناك ممر جوي، لنقل الشرطة والجيش ‏والأطباء والطعام والماء إلى المدينة عن طريق الجو. في الليل جرت عملية إجلاء ‏الأجانب. جاءت المساعدة من الحكومة المركزية، ومن مختلف أقاليم الصين. ‏توحّدت الصين كلها ضد الوباء‎".‎

كما أكد قسطنطين نيفيجكين، أحد الدبلوماسيين الروس في الصين، أن "الأمر لم ‏يكن مجرد انضباط مفروض من الأعلى، الانضباط يسود فعلا بين المواطنين ‏بالصين‎".‎

وقال: "أتيحت لنا فرصة التنقل في جميع أنحاء المدينة، بالسيارة أو سيرا على ‏الأقدام. ورأينا يافطات بالقرب من بعض المجمعات السكنية، تحذر من مغادرة ‏المنطقة. ولكن في كثير من الأماكن لم تكن هناك أية حراسة، ورغم ذلك التزم ‏السكان بالتعليمات، لإدراكهم بوجود أساس وضرورة لها‎".‎

قبل عام واحد، في 31 كانون الاول 2019، قامت السلطات الصينية، بإبلاغ ‏منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان بمقاطعة ‏هوبي‎.‎

وتبين أن العامل المسبب للمرض هو فيروس كورونا المستجد، وسميت العدوى ‏رسميا بكوفيد-19. وتم عزل ووهان عن العالم الخارجي لمدة 76 يوما، وفقط في ‏‏8 نيسان جرى الحجر الصحي عن المدينة، الخالية حاليا من أي إصابة بفيروس ‏كورونا‎.‎