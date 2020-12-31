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صاروخ سويوز روسي يحمل قمرا اصطناعيا فرنسيا إلى الفضاء

31
DECEMBER
2020
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أقلع صاروخ روسي من طراز سويوز من مركز فضائي في غينيا الفرنسية، حاملا قمرا اصطناعيا فرنسيا لرصد الأرض، مما يجعلها المهمة الخامسة والعشرون لسويوز من هناك. 

وانطلق الصاروخ الروسي الصنع من قاعدة فضائية بالقرب من كورو الساعة 1642 بتوقيت جرينتش، كما أظهر بث الفيديو لشركة الفضاء الأوروبية " أريان سبيس". وكان من المقرر أن يتم الإطلاق الاثنين، ولكن الرحلة تأجلت بسبب الظروف الجوية غير المواتية. 

ويتم استخدام القمر الصناعي "سي إس أو- 2" من قبل وكالة الفضاء الفرنسية (المركز الوطني للأبحاث الفضائية) والمديرية العامة للتسليح نيابة عن وزارة الدفاع الفرنسية. 

ومن المقرر أن يتم استخدام  "سي إس أو- 2"  لرصد الأرض في أغراض الدفاع والأمن والتقاط صور بدقة عالية للغاية في النطاق المرئي والأشعة تحت الحمراء. وسوف يتم وضع القمر الاصطناعي في مدار أرضي منخفض.  

وبالنسبة لشركة أريان سبيس، يعد هذا هو الإطلاق العاشر والأخير لصواريخ العام الجاري.

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