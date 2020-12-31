living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فوكس نيوز: تقرير استخباراتي يشير إلى نية إيران للانتقام لمقتل سليماني

31
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت قناة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع بأن تقريرا للاستخبارات يشير إلى عزم إيران الانتقام من الولايات المتحدة لمقتل قائ "فيلق القدس" للحرس الثوري قاسم سليماني.

وأشار المسؤول في حديث لـ"فوكس نيوز" ومجموعة صغيرة من الصحفيين، يوم الأربعاء، إلى أن آخر التقارير الاستخباراتية يتضمن "المعلومات المقلقة أكثر" مما ورد في ورد في وقت سابق بهذا الصدد منذ اغتيال قاسم سليماني في 3 يناير 2020.

وأشار المسؤول إلى أن هذه المعلومات هي التي دفعت بالقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) لإرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى المنطقة، إضافة إلى تحليق قاذفتين استراتيجيتين من نوع "بي 52".

وقال: "نرى تخطيطا لهجمات دقيقة، وخصوصا في العراق، تتطلب مساعدة إيرانية لتنفيذها"، مضيفا أنه "من غير الواضح ما إذا كان ذلك بمثابة خطة طوارئ أم خطة يتم تفعيلها لأنه قد تمت الموافقة عليها، وهم يمضون قدما بإعداد جميع تفاصيلها وتنفيذها".

ورجح أن الهجمات قد تستهدف المواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وخاصة في العراق، ولم يستبعد هجوما على السفارة الأمريكية في بغداد "بشكل أو بآخر".

 وقال: "نرى حجما ملموسا من الأسلحة التقليدية من مختلف الأنواع التي كانت تعبر الحدود إلى العراق. والخطر يبدو واقعيا للغاية".

وأوضح أن الهجمات قد تنفذ بواسطة صواريخ بالستية قصيرة المدى أو صواريخ مجنحة أو طائرات مسيرة تشبه تلك المستخدمة في الهجوم على منشآت شركة "أرامكو" السعودية العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد أكبر هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد في الفترة الأخيرة، حيث تم إطلاق 21 صاروخا على مقر السفارة يوم 20 ديسمبر الجاري.

 

المصدر: فوكس نيوز

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout