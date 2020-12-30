إيران تخصص 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية بحادث الطائرة الأوكرانية

A + A -

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم (الأربعاء)، تخصيص 150 ألف دولار لأسرة كل ضحية من ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي كانت تقل 176 شخصاً والتي أُسقطت في المجال الجوي الإيراني خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.



ونقلت «وكالة أنباء إيران (إرنا)» عن بيان الحكومة قوله: «الحكومة أقرت تخصيص 150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو في أقرب وقت ممكن للناجين ولأسر كل من ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية».

وكان «الحرس الثوري» الإيراني قد أعلن أنه أسقط الطائرة بطريق الخطأ بعد إقلاعها بقليل؛ إذ تصور أنها صاروخ في وقت احتدام التوتر مع الولايات المتحدة، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.



وقال وزير الطرق والتطوير العمراني، محمد إسلامي، للتلفزيون الحكومي اليوم إن التقرير النهائي عن تحطم الطائرة أرسل للدول المشاركة في التحقيق.



وأغلب الضحايا كانوا مواطنين كنديين أو حاصلين على إقامة دائمة في كندا.