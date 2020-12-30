دراسة: وفيات «كورونا» في إيطاليا أكبر بكثير من المعلن

A + A -

قال المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا، اليوم (الأربعاء)، إن من المحتمل أن يكون إجمالي وفيات كورونا أكبر بكثير من المعلن، وذلك في تحليل يشير إلى آلاف الوفيات التي لم يُذكر كوفيد - 19 كسبب رسمي لها.

وفي التقرير الثاني الذي يصدره حول تأثير الجائحة على معدل الوفيات بإيطاليا، قال المعهد إن هناك زيادة تقدر بنحو 84 ألف وفاة خلال الفترة من فبراير (شباط) إلى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بمتوسط الوفيات خلال الفترة نفسها في السنوات الخمس السابقة، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وبين هذه «الوفيات الزائدة»، نسبت وزارة الصحة ووحدة الحماية المدنية 57 ألفا و647 وفاة لفيروس «كورونا» بشكل رسمي، بما يعادل 69 في المائة.

ولا تزال إيطاليا تسجل مئات الوفيات الناجمة عن كوفيد - 19 يوميا منذ انتهاء مدة الدراسة، مع وصول العدد الرسمي بعد التحديث إلى 73 ألفا و604، اليوم، وهو الأعلى في أوروبا والخامس على مستوى العالم.