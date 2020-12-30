living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقعات نوستراداموس المخيفة في 2021 !

30
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تشغل تنبؤات المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس بال كثيرين، خصوصا مع انتهاء العام 2020، والذي كان صعبا بالنسبة للعالم على مختلف الأصعدة.

 

وكتب نوستراداموس في حياته 6338 توقعا، غطّت السنوات حتى العام 3797، إلا أن ما ذكره بشأن السنة المقبلة 2021، لن يسّر كثيرين حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير سلّط الضوء على نبوءات الاسم المثير للجدل، والقلق بسبب توقعاته العابرة للأزمان، التي تحقق بعضها.

 

وفي إحدى نبوءاته للعام 2021، يقول نوستراداموس، إن روسيا ستطوّر سلاحا بيولوجيا ينتج فيروسات قادرة على تحويل البشرية إلى ما يشبه "الزومبي" في أفلام الخيال العلمي، أي "نصف أحياء".

 

كذلك ذكر نوستراداموس في نبوءة: "سيموت الآباء والأمهات من أحزان لا نهائية، وسيعم الحداد..".

 

ووفق نبوءة أخرى لنوستراداموس، ستتعرض الأرض لأضرار جسيمة خلال العام المقبل، حيث ستشهد عواصف شمسية كبيرة.

 

وتوقع المنجم الشهير أن يضرب مذنب الأرض أو يقترب جدا من كوكبنا، وهو ما سيسبب زلازل وكوارث طبيعية، حيث قال: "سنرى في السماء نارا وشرارات عديدة".

 

وقال نوستراداموس أيضا في إحدى نبوءاته السلبية لعام 2021، إن زلزالا كبيرا سيضرب كاليفورنيا، والتي وصفها بـ"الأراضي الغربية في العالم الجديد"، وفق الصحيفة البريطانية.

 

وحذر العرّاف من أن 2021 سيكون أكثر خطورة من السنة الجارية، إذ قال: "بعد مواجهة مشكلة كبيرة، سيواجه العالم أخرى أخطر. مجاعة ودماء ونيران تؤجج السماء".

 

وحظيت نبوءات نوستراداموس المدرجة في كتابه Les Propheties بشعبية كبيرة، خصوصا بعد نجاحه في توقع موعد الحرب العالمية الثانية، وصعود الزعيم النازي أدولف هتلر، وسقوط الشيوعية واغتيال الرئيس جون كينيدي، في تلميحات لهذه الشخصيات والأحداث.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout