انفجار كبير في المطار لحظة وصول الحكومة اليمنية الجديدة

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أفادر مراسل "سكاي نيوز عربية"، بوقوع انفجار في مطار عدن، لدى وصول الطائرة التي تقل الحكومة اليمنية الجديدة، الأربعاء، وذلك بعد يومين على أدائها اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي.



ومن المفترض أن تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أعمالها، الأربعاء، برئاسة معين عبد الملك.



وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الحكومة، أن الخطوة تأتي في إطار اتفاق الرياض، مؤكدا ضرورة تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي والعسكري.



وفي الثامن عشر من ديسمبر الجاري، صدر قرار جمهوري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.