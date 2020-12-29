احتياطيات السعودية الخارجية تزيد إلى 1.71 تريليون ريال

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وكانت الأصول الاحتياطية لدى «المركزي السعودي» قد بلغت نهاية أكتوبر الماضي، نحو 1.674 تريليون ريال مقارنة مع 1.678 تريليون ريال نهاية سبتمبر. ووفق أرقام نهاية أكتوبر، تقسم هذه الاحتياطيات إلى أصول بـ1.642 تريليون ريال تشمل استثمارات بأوراق مالية، وودائع نقدية بالخارج إلى جانب 30.8 مليار ريال من حقوق السحب الخاصة، إضافة إلى 1.62 مليار ريال من احتياطيات الذهب.

وتظهر الأرقام أن الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج زادت من 1.053 تريليون ريال نهاية سبتمبر الماضي إلى 1.077 تريليون نهاية أكتوبر.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي «ساما»، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاستثمارات في أوراق مالية في الخارج التي تشكل القيمة الأكبر لهذه الاحتياطيات.

من جانب آخر، بلغ إجمالي موجودات «المركزي السعودي» نهاية أكتوبر 2020 نحو 1.821 تريليون ريال مقارنة مع 1.822 تريليون نهاية سبتمبر.

وبلغ إجمالي الموجودات في النظام المصرفي للبنوك في السعودية نحو 3.983 تريليون ريال نهاية أكتوبر مقارنة مع 3.980 نهاية سبتمبر.

وتقسم هذه الموجودات المصرفية الضخمة إلى أقسام عدة، أبرزها جزئين، الأول بقيمة 1.736 تريليون ريال مطلوبات المصارف على القطاع الخاص، والثاني بقيمة 1.745 تريليون ريال هي موجودات أجنبية غالبيتها تعود لـ»المركزي السعودي».



