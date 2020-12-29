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بايدن يدعو إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة الصين ويتهم ترامب بعرقلة العملية الانتقالية

29
DECEMBER
2020
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قال الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، مساء اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى بناء تحالف من الدول ذات التفكير المماثل لمواجهة الصين، في دعوة مشابهة أطلقها ويزر الخارجية مايك بومبيو في وقت سابق.
وأضاف بايدن خلال خطاب استعرض فيه الخطوط العريضة لسياساته: "في الوقت الذي نتنافس فيه مع بكين لمحاسبة حكومة الصين على الانتهاكات التجارية والتكنولوجيا وحقوق الإنسان والجبهات الأخرى، سيكون موقفنا أقوى بكثير عندما نبني تحالفا".
وأوضح الرئيس الأميركي المنتخب في خطابه أن هذا التحالف يجب أن يكون من الشركاء والحلفاء المتشابهين في التفكير و"الذين يتعاونون معنا في الدفاع عن مصالحنا وقيمنا المشتركة".
وتابع بايدن حديثه، بالقول إن الشراكة مع الديمقراطيات الأخرى بشأن الصين من شأنها "مضاعفة" النفوذ الاقتصادي الأميركي على الصيني، مضيفا: "لا يمكن حل مشكلة عالمية من خلال تصرف الولايات المتحدة بمفردها، بما في ذلك تغير المناخ وأزمة فيروس كورونا".
واتهم بايدن الإدارة الحالية بحجب معلومات الأمن القومي عن فريقه الذي قال إنه واجه معظم العراقيل في عملية الانتقال من البنتاغون.
وقال بايدن: "تلقى فريقنا من بعض الوكالات تعاونا نموذجيا، من الموظفين المهنيين في تلك الوكالات، ومن جهات أخرى - وعلى الأخص وزارة الدفاع - واجهنا عوائق من القيادة السياسية لتلك الوزارة".
وبحسب الرئيس المنتخب فإن فريقه لا يحصل على "كل المعلومات التي يحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها في مجالات الأمن القومي الرئيسية". وعلق بايدن بالقول: "هذا في رأيي عدم مسؤولية".
وذكر بايدن على وجه التحديد مكتب الإدارة والميزانية كمثال آخر للإدارة الحكومية التي كان فريقه يواجه "عوائق" من قبلها في ما يتعلق بالعملية الانتقالية وتدفق المعلومات.

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