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كوريا الجنوبية ترصد فيروسا شديد العدوى.. وتتحرك بسرعة

28
DECEMBER
2020
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أعلنت كوريا الجنوبية، الاثنين، عن تحديد حالة إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، وسط مخاوف متزايدة بشأن المرض الذي يزيد من إجهاد صناعة الدواجن المحلية.
 
وتم الإبلاغ عن الحالة الجديدة المشتبه بها في مزرعة للبط في جيونغ أوب باقليم جولا الشمالي، وفقًا لوزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
 
وأبلغت البلاد حتى الآن عن 29 حالة إنفلونزا طيور مرتبطة بالمزارع منذ أواخر نوفمبر.
 
وشهد إقليم جولا الجنوبي 8 حالات، فيما استقبل إقليم كيونغ جي، الذي يحيط بالعاصمة، 7 حالات.
 
وتم تأكيد الحالة الأخيرة في مزرعة للبط في غوري، على بعد 422 كيلومترا جنوب سول، الأحد.
 
وسارعت كوريا الجنوبية وتيرة إعدام الطيور في المزارع المصابة والمناطق المحيطة بها.
 
وحتى الاثنين، أعدمت السلطات المحلية حوالي 9.6 مليون طائر، ويجري إعدام جميع الدواجن الموجودة في دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات حول المزارع المصابة.
 
وفي غضون ذلك، تم تأكيد 42 حالة إصابة في الطيور البرية منذ أواخر أكتوبر، وتحقق السلطات في 7 حالات أخرى مشتبه بها من موائل الطيور البرية أيضا.
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