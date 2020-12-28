زيارة "بابا نويل" تودي بحياة 18 شخصاً!

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توفي 18 شخصاً من المقيمين في دار رعاية مسنين في بلجيكا جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد زيارة رجل يرتدي زي "بابا نويل" مصاباً بالفيروس إليهم.



وأشار موقع "الإندبندنت" البريطاني إلى تثبيت إصابة الرجل بكورونا بعد أيام من زيارته إلى دار هيميلريجك في بلدة مول، الواقعة في مقاطعة أنتفيرب بأقصى شمال بلجيكا، لكن الفيروس كان قد انتشر في أنحاء الدار وأصاب 121 شخصاً و6 موظفين وأودى بحياة 18 شخصاً على الرغم من ارتداء جميع الأفراد الكمامات.



ومن جهته، أكّد الرجل بشخصية "بابا نويل" أنّه لم يكن يعلم أنه مصاب بالفيروس قبل الزيارة إذ لم يكن يعاني من أي أعراض، وليس من الواضح بعد ما إذا كان هو فعلاً سبب العدوى.