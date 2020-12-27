بريطانيا لمعركة الحسم الأخير مع كورونا

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تخوض بريطانيا معركة الحسم الأخيرة والفاصلة ضد جائحة كورونا خلال أيام معدودات باحتمال الحكومة على لقاح جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا يوم الخميس المقبل.

ويأتي هذا التطور ذلك مع تزايد القلق بشأن انتشار نوع جديد من الفيروس، والذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة ويبدو أنه أكثر سهولة في الانتقال من الإصدار الأصلي.

كما يأتي أيضًا في الوقت الذي انتقلت فيه أجزاء كثيرة من المملكة المتحدة إلى قيود أكثر صرامة تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس

وكانت الحكومة البريطانية طلبت 100 مليون جرعة من اللقاح ، مع توقع توفر حوالي 40 مليونًا بحلول نهاية مارس 2021.

ووفقًا لصحيفة (صنداي تلغراف)، فإنه يمكن أن يبدأ توزيع لقاح أكسفورد في وقت مبكر من 4 يناير مع أمل الحكومة في أن أكثر من مليوني شخص يمكن أن يحصلوا على جرعتهم الأولى خلال الأسبوعين الأولين.



كلام سوريوت

وقال رئيس شركة الأدوية العملاقة (أسترازينيكا AstraZeneca) باسكال سوريوت لصحيفة (صنداي تايمز): "نعتقد أننا توصلنا إلى الصيغة الفائزة وكيفية الحصول على فعالية، بعد جرعتين، موجودة مع أي شخص آخر.

وأضاف: "لا يمكنني الحديث أكثر الآن، لأننا سننشر في وقت ما." ولكنه أضاف ب إنه "ينبغي" أن يكون فعالاً ضد السلالة الجديدة عالية الانتشار من الفيروس".

ووتقول الصحيفة إن "مسؤولين حكوميين بريطانيين بارزين يتوقعون أن تعطي هيئة الرقابة على الأدوية الضوء الأخضر قبل يوم الخميس، لتسريع حصول 15 مليون شخص من الأكثر عرضة للمرض على اللقاح".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسترا زينيكا، إن البيانات الجديدة ستظهر أن اللقاح فعال مثل لقاحي موديرنا وفايزر، اللذين تم الموافقة عليهما بالفعل، إذ يوفر الحماية لـ 95 في المئة من المرضى، وله "فعالية بنسبة 100 في المئة في الوقاية من الأمراض الشديدة التي تتطلب العلاج في المستشفى".

قال مصدر مطلع للصحيفة: "الأولوية الأولى هي تطعيم 12 إلى 15 مليون شخص سيحتاجون إلى العلاج في المستشفى إذا أصيبوا بكورونا، الموافقة على لقاح أسترا زينيكا تعني أننا في طريقنا للقيام بذلك بحلول الربيع".



أولوية التطعيم

وتقول الصحيفة إن لديها معلومات تشير إلى أن المعلمين سيكونون على رأس أولويات قائمة التطعيمات، وهم يلون مباشرة العاملين في المجال الصحي وكبار السن، حيث تسعى الحكومة جاهدة للوفاء بوعدها بإعادة فتح المدارس لجميع الطلاب في العام الجديد. وتظهر الإحصاءات الرسمية أن تلاميذ المدارس الثانوية لديهم أعلى معدل إصابة من أي فئة عمرية قبل حصول المدارس على عطلة عيد الميلاد.

وتقول الصحيفة أيضا إن المسؤولين يبحثون تطبيق برنامج لحصول الشباب على جرعة واحدة من اللقاح، وذلك لتحفيز المناعة، والمتابعة بجرعة معززة مع وصول الإمدادات الجديدة، للحد من انتشار الفيروس.

وتضيف (صنداي تايمز) إن الحكومة ترى أن لقاح أكسفورد هو اللقاح الذي من شأنه أن يؤدي إلى النصر في المعركة ضد كورونا، حيث يمكن تخزينه في الثلاجة وبتكلفة أقل من جنيهين إسترليني للجرعة، بينما يجب حفظ عقار فايزر في درجات حرارة تقل عن 70 درجة مئوية تحت الصفر وتكلف جرعة 15 جنيهًا إسترلينيًا.