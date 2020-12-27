وزير الصحة الفرنسي: لا نستبعد إغلاقا عاما ثالثا

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حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في مقابلة نشرت من أن “الحكومة لن تتوانى عن فرض إغلاق عام ثالث على مستوى البلاد إذا استمرت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الارتفاع، حسبما نشرت وكالة “فرنس برس”.

وقال الوزير في مقابلة نشرتها صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الأسبوعية: “نحن لا نستبعد أي إجراء قد يكون ضروريا لحماية السكان. هذا لا يعني أننا اتخذنا قرارا، لكننا نراقب الوضع ساعة بساعة”.

وأتى تصريح وزير الصحة في وقت تخشى فيه الحكومة من تعرض البلاد خلال الأسابيع المقبلة لموجة وبائية ثالثة بعد الأعياد.