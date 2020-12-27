الصين تعلق حركة الطيران مع بريطانيا

أعلنت السلطات الصينية، الأحد، عن تعليق حركة الطيران مع بريطانيا على خلفية اكتشاف سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وأوضحت هيئة الطيران المدني الصينية، في بيان، أن الإجراء سيبقى سارياً حتى 10 كانون الثاني القادم، مضيفة أن القرار يشمل شركات الطيران الصينية الوطنية والأجنبية على حد سواء.

وفي 14 كانون الاول، أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن الباحثين اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، يمكن أن تكون وراء تفشي عدوى “كوفيد-19” بوتيرة سريعة في جنوب شرق بريطانيا، مضيفاً أن التحليل الأولي يدل على أن السلالة الجديدة تنتشر بسرعة كبيرة، أما قدرتها على الإصابة فقد تزيد قدرة السلالات المعدية السابقة بنسبة 70%.