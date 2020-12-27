living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ذهبا في نزهة رومانسية.. وحصلا على الأغلى من الذهب

27
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لن ينسى زوجان في تايلاند النزهة الرومانسية التي قاما بها على الشاطئ، مؤخرا، فقد غيّرت حياتهما إلى الأبد.
 
وذكرت وسائل إعلام تايلاندية بان الزوجين وجدا مادة ثمينة يبلغ ثمنها نحو 792 ألف دولار أميركي.
 
وسافر غيرا جوينغبون (31 عاما) وزوجته مونروي (26 عاما) إلى منطقة فوكيت الساحلية لرؤية صديق والتنزه، وأثناء ذللك لاحظ الزوجان كتلة صفراء غريبة على الشاطئ.
 
وكان الزوج من الأشخاص المولعين بمشاهدة الأفلام الوثائقية العلمية، ومن أحدها تعرف على المادة النفيسة التي عثر عليها.
 
والمادة المعثور عليها شبيهة بالعنبر، وهي عبارة عن إفراز نادر من الحيتان، ويمكن استخدامها في العطور.
 
وكانت المادة صلبة وشمعية الشكل، وتزن نحو 15 كيلوغراما، وأبلغ غيرا زوجته بما شاهده ونقل الاثنان المادة إلى غرفتهما في الفندق.
 
وبعدما أشعل ولاعة في جزء كتلة المادة الصلبة وسرعا ما ذاب ذلك الجزء، مما يشير إلى أنها من العنبر.
 
وكان الزوجان يريدان بيع ما عثرا عليه، لكنهم تراجعا في وقت لاحق وقرر الاحتفاظ بالمادة لنفسهما.
 
وبعدما ظهرت في الأخبار أن صيادا في المنطقة عثر على كمية من المادة نفسها، قرر الزوجان أن يبحث عن مشتر.
 
وأبلغ الزوجان مجموعة الصحفيين بما عثرا عليه وقالا إنهما مستعدان لبيع العنبر.
 
وقال الزوج إنه تلقى اتصالات هاتفيا من شخص يسأل ما إذا كان بوسعه شراء المادة، لكن الزوج رفض، ربما طمعا في سعر أعلى.
 
ويبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من العنبر نحو 40- 60 ألف دولار لكل كيلوغرام، بناء على النوعية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout