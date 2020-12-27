زلزال قوي يهز شرقي تركيا.. "على عمق كيلومترين"

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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الأحد، أن زلزالا بقوة 5.3 درجة هز ولاية ألازيغ شرقي تركيا.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.

وغرد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، على تويتر قائلا إنه لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع الساعة 09:37 صباحا (0637 بتوقيت غرينتش)، وشعر به السكان في عدة مقاطعات مجاورة.

وتتقاطع خطوط الصدع الرئيسية في تركيا وتتكرر الزلازل.

ففي يناير الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة ألازيغ، ما أسفر عن مقتل 41 شخصًا في تلك المحافظة وملاطية المجاورة.

كما ضرب زلزال آخر قاتل مدينة إزمير الساحلية الغربية في أكتوبر وأسفر عن مقتل 116 شخصا.

يذكر أن أسوأ زلزال شهدته تركيا منذ عقود وقع في عام 1999 عندما ضرب زلزالان قويان شمال غرب تركيا، مما أسفر عن مقتل نحو 18 ألف شخص.