نتنياهو: وفد مغربي يزور إسرائيل هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات

A + A -

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، بأن وفدا مغربيا سيزور إسرائيل هذا الأسبوع "لتعزيز العلاقات".

وقال نتنياهو عبر تسجيل فيديو في موقع "تويتر" كشف خلاله عن المحادثات التي أجراها مع العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الجمعة: "اتفقنا على أن يأتي الوفد المغربي إلى هنا في بداية الأسبوع من أجل المضي قدما في كل شيء".

وأضاف أنه أنهى حديثه مع العاهل المغربي بعبارة "أنا أشعر بأنها بداية لصداقة جميلة"، المقتبسة من فيلم "كازابلانكا" (الدار البيضاء).

وسافر وفد إسرائيلي إلى المغرب يوم الثلاثاء فيما يخطط الجانبان لإعادة فتح مكتبي اتصال ولتدشين رحلات جوية تجارية مباشرة.