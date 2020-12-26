كارثة ناشفيل... وقائع مريبة قبل الانفجار

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قبل دقائق من انفجار سيارة ترفيه وسط مدينة ناشفيل الأمريكية، صباح اليوم الجمعة (عيد الميلاد)، الذي وصفته الشرطة بأنه "عمل متعمد"، انطلق تحذير مسجل من المركبة يطالب المارة بالابتعاد.

وقال التسجيل الذي أعيد مرارا لمدة دقائق وتم بثه على تلفزيون "نيوز شانل 5" في ناشفيل: "يجب إخلاء هذه المنطقة الآن، يجب إخلاء هذه المنطقة الآن، إذا كان بإمكانك سماع هذه الرسالة، فقم بالإخلاء الآن، إذا كان بإمكانك سماع هذه الرسالة، فقم بالإخلاء الآن".

ووصفت الشرطة السيارة التي كانت متوقفة في قلب عاصمة ولاية تينيسي، في الساعة 6 صباحا بتوقيت وسط أمريكا (12:00 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة، بأنها عربة ترفيهية من النوع الذي يتراوح بين منزل متنقل ومقطورة.

فيما قال المتحدث باسم شرطة ناشفيل، دون آرون، إن الشرطة تلقت في نفس الوقت تقريبا مكالمة طارئة بإطلاق "طلقات نارية" في المنطقة السياحية وسط المدينة، وبعد وصولهم، استدعوا فرقة المتفجرات التي كانت في طريقها عندما وقع الانفجار.