ماذا ينتظرنا في 2021؟.. توقعات "مخيفة" من العرافة الشهيرة

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رغم مرور 24 عاما على وفاتها، لا تزال توقعات العرافة البلغارية الكفيفة الشهيرة بابا فانجا، تثير الجدل بين مؤيدين يعتقدون بصحتها، ومعارضين يكذبونها.

وكشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أبرز توقعات العرافة البلغارية للعام 2021، حيث تنبأت بمعاناة العالم للكثير من الكوارث في السنة المقبلة، لافتة إلى "تنين قوي" سيستولي على الأرض، حيث فسّر كثيرون ذلك بالهيمنة المتزايدة للصين في العالم.

ومن أبرز توقعات بابا فانجا للعام 2021، والتي أعلنت عنها قبل وفاتها في العام 1996، توصل العالم إلى علاج لمرض السرطان، حيث قالت: "سيأتي اليوم الذي يربط فيه السرطان بسلاسل حديدية".

وزعمت العرافة أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته في 2021 (وهو دونالد ترامب) سيعاني من الصمم ومن مرض خطير هذا العام، بينما سيتعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لمحاولة اغتيال، وستواجه أوروبا هجوما كيماويا يشنه متشددون عليها.

وإلى جانب محاولة اغتيال بوتن، توقعت العرافة أن تشهد سماء روسيا ظهور نيزك عملاق.

وحظيت بابا فانجا التي توفيت في 1996 عن عمر ناهز 85 عاما، بشعبية جارفة بعدما اعتبرها كثيرون أنها نجحت في توقع الهجوم على أميركا سنة 2001، وانتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة في عام 2008.

ويلف الغموض شخصية العرافة البلغارية، حيث تتحدث بعض المصادر عن فقدانها لبصرها في سن الـ12، واختفائها لفترة أثناء هبوب عاصفة قوية، حيث أصبحت بعد ظهورها مجددا قادرة على توقع المستقبل.

ومن أشهر توقعات بابا فانجا للسنوات المقبلة، القضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2028، وتحوّل الأرض لكوكب غير صالح للسكن بحلول عام 2341.