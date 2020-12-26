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فيروس كورونا "المتحور" يباغت بلدين جديدين

26
DECEMBER
2020
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بعد أن أثار المزيد من القلق في بريطانيا، انتقل فيروس كورونا "المتحور" إلى فرنسا واليابان، حسبما أكدت السلطات الرسمية في البلدين، الجمعة.
 
وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في بريطانيا.
 
وقالت الوزارة في بيان، إن المصاب فرنسي عاد مؤخرا من بريطانيا إلى مدينة تور وسط فرنسا، حيث يخضع للحجر المنزلي.
 
وأوضحت الوزارة أن "المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا. هو بخير ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بـ(كوفيد 19)".
 
وأضافت أنه "عاد من لندن في 19 ديسمبر، ليتبين بعد يومين أنه مصاب بالمرض"، مشيرة إلى أن هذه أول حالة من الطفرة الجديدة من "كوفيد 19" تسجل في فرنسا.
 
وذكرت الوزارة أنه "بالإضافة إلى هذه الحالة المؤكدة، هناك إصابات أخرى عديدة يجري الآن تحليلها في مختبرات المركز الوطني لفيروسات الإصابات التنفسية، لمعرفة ما إذا كانت من الطفرة البريطانية أم لا".
 
وفي اليابان، وصل الأشخاص الخمسة المصابون بالنوع المتحور مؤخرا من بريطانيا.
 
وذكرت وسائل إعلام يابانية أن المصابين وضعوا في الحجر الصحي، فيما يحاول المسؤولون تتبع مخالطيهم لمعرفة ما إذا كان أحدهم قد تلقى العدوى.
 
وتتميز الطفرة البريطانية من فيروس كورونا المستجد، بأنها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.
 
وكانت ألمانيا سجلت إصابة أولى بهذه الطفرة لدى امرأة وصلت على متن طائرة من لندن، كما رصد لبنان إصابة مماثلة لدى شخص عاد أيضا من العاصمة البريطانية.
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