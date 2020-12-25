خبر سيء من الصحة العالمية... سلالة كورونا الجديدة تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر

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أعلن مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغي، عن أنه تم رصد السلالة الجديدة لفيروس كورونا في 8 دول بأوروبا، داعيا إلى تشديد الإجراءات الوقائية الضرورية.

وأوضح أنه "رصدت 8 دول في منطقة مسؤولية المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية سلالة كوفيد-19 الجديدة VOC-202012/01. تشديد إجراءات الحماية الحالية يمثل أهمية حيوية، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والبقاء ضمن فقاعات دعم أساسي، والمنظمة تواصل المراقبة وستقدم التحديثات اللاحقة".

وأعلن عن أنه "يبدو أن هذه النسخة، على خلاف السلالات السابقة، تنتشر بين الفئات العمرية الأصغر"، مشددا على أن "إبداء اليقظة مهم أثناء استمرار التحليل لتحديد مدى تأثيرها".