رئيسة وزراء اسكوتلندا: حان الوقت لتصبح بلادنا «دولة أوروبية مستقلة»

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اعتبرت رئيسة وزراء اسكوتلندا، نيكولا ستورجن، اليوم (الخميس)، أن الوقت حان لتصبح اسكوتلندا، وهي مقاطعة بريطانية، «دولة أوروبية مستقلة»، عقب التوصل لاتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكتبت ستورجن في تغريدة: «بريكست يتحقق عكس إرادة شعب اسكوتلندا»، التي صوتت بنسبة 62 في المائة ضدّ الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه «لا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوّض عمّا أخذه بريكست منا». ورأت أن «الوقت حان لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة»، فيما ترفض لندن السماح لاسكوتلندا بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال.

وفي الاستفتاء الأول الذي أجرته اسكوتلندا في 2014، صوت 55 في المائة ضد الانفصال عن بريطانيا. غير أنه خلال الاستفتاء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016. مالت غالبية واضحة (62 في المائة) من الناخبين الاسكوتلنديين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وهي حقيقة دفعت كثيرين للدعوة إلى استفتاء جديد بشأن الاستقلال.