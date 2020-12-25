سفير واشنطن لدى الرباط: لقد اعترفنا بمغربية الصحراء وسيظل الاعتراف قائما بعد ترامب

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أعلن ديفيد فيشر، سفير واشنطن لدى الرباط، أن بلاده في عهد الرئيس المقبل لن تتراجع عن قرار الرئيس الحالي ترامب اعتبار إقليم الصحراء، محل النزاع بين الرباط وجبهة البوليساريو، مغربيا.وقال السفير: “أعتقد أن الإعلان الذي وقع عليه الرئيس دونالد ترامب سيظل قائما، ويبدو أن وسائل الإعلام هي الوحيدة التي تقول العكس”. وأضاف: “لقد اعترفنا بمغربية الصحراء، ودافعنا عن ذلك بين أصدقائنا، وسنتحدث عن ذلك مع شركائنا في المستقبل، لكن ما زلنا نؤمن بإشراف الأمم المتحدة على النزاع لإيجاد حل له، ونحن ندعم تعيين مبعوث جديد ونؤيد تلك الخطوات”.