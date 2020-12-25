الجالية العربية تُحيي قداديس الميلاد في الإمارات

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أحيت الجالية العربية في دولة الإمارات قداديس الميلاد في كنائس الدولة، في أجواء من التسامح، واتخذت التدابير المطلوبة لمنع انتشار فيروس كوفي - ١٩ كارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي وتمّ نقل القداديس عبر مواقع التواصل ليتمكن من لم يستطع الحضور من المشاركة عن بُعد.

رأس الخيمة والشارقة

كاهن رعية الجاليتين العربية والفرنسية في الشارقة والإمارات الشمالية الأب نضال ابو رجيلي الكبوشي رأس الذبيحة في كنيسة مار انطونيوس البدواني رأس الخيمة ثم في كنيسة مار ميخائيل في الشارقة وعاونه لفيف من الكهنة. العظة ركّزت على معاني العيد في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا وقال الأب نضال أبو رجيلي: "الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما" في هذا الزمن المبارك نتذكّر ما قاله النبي أشعيا عن شعب العهد القديم الذي عاد إلى أرضه بعد خمسة عقود من النفي ولكنه وجد صعوبة في التأقلم مع الواقع الجديد إلى أن أتى المسيح ليجمع الشعب من جديد. وتابع الأب أبو رجيلي: إن أول إعلان لميلاد الطفل يسوع كان مع الرعاة، كما يروي لوقا الإنجيلي، وهؤلاء يُمثّلون الفقراء والمُهمّشين وقد أتى المُخلص حاملاً إليهم الفرح والرجاء.

أبو ظبي ودبي

في أبو ظبي أحيا الأب ايلي الهاشم الكبوشي قداس الميلاد في كنيسة مار يوسف. أما في دبي فقد اقتصرت القداديس على حضور كاهن الرعية طانيوس جعجع الكبوشي وعاونه الخوري إدوار شالوحي من دون حضور جمهور وتابع أبناء الرعية القداديس عن بُعد.

كذلك تمّ إحيا قداديس الميلاد في إمارتي العين والفجيرة.