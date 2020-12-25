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«نيوزويك»: الجيش الأميركي في حالة تأهب قصوى خوفا من ترامب

25
DECEMBER
2020
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قالت مجلة نيوزويك الأميركية (NEWSWEEK) إن القادة العسكريين في الجيش الأميركي في حالة تأهب قصوى، خوفا مما قد يفعله الرئيس دونالد ترامب في الأيام المتبقية له في منصبه، والذي من المفترض أن يتركه يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

ونقلت المجلة عن ضابط طلب عدم كشف هويته، أن القادة العسكريين المسؤولين عن منطقة واشنطن يضعون خططا للطوارئ، تحسبا لاستدعاء الجيش أثناء تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأكد قادة عسكريون لنيوزويك أن التخطيط يجري بدون علم البيت الأبيض وحلفاء ترامب في البنتاغون، خوفا من إيقاف تلك الخطط.

وقال القادة إنهم يخشون أن يقدم ترامب على عمل غير محسوب، من قبيل أن ينزل مسلحين ومليشيات موالية له إلى الشوارع في واشنطن، لخلق الفوضى ومنع تنصيب بايدن، ومن ثم يفرض الأحكام العرفية ويطلب تدخل الجيش.

وقبيل أيام قالت صحيفة الإندبندنت (The Independent) البريطانية إن هناك ما يفيد بأن ترامب ناقش خيار الاستعانة بالجيش لإعادة صياغة نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي هزمه فيها بايدن.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة عن هذا الموضوع، فإن بعض كبار المسؤولين أعربوا لترامب عن معارضتهم تلك الخطة التي تدخل في إطار بحثه عن خيارات بديلة للالتفاف على خسارته.

ويبدو -بحسب الإندبندنت- أن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين الذي عفا عنه ترامب مؤخرا، أشار على الرئيس بفرض الأحكام العرفية واستخدام الجيش لإعادة التصويت.

المصدر : نيوزويك
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