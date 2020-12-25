تركيا تخفض الضرائب على منتجات التبغ

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نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم، قرارا بتخفيض ضريبة الاستهلاك الموضوعة على السجائر ومنتجات التبغ إلى 63 بالمئة، في خطوة قد تساهم في تخفيف بعض الضغوط على التضخم الحاصل على الموازنة العامة.

ونقلت وكالة “رويترز” القرار الرسمي التركي من الجريدة الرسمية حيث بلغت ضريبة الاستهلاك الخاصة 67 بالمئة في السابق.

وأظهرت الجريدة الرسمية أن مبلغ الضريبة الثابت سيظل دون تغيير عند المستويات التي أُعلنت في تموز لأول ستة أشهر من 2021.

وتشكل المشروبات الكحولية والتبغ 6.06 بالمئة من سلة التضخم. وتمثل السجائر جزءا كبيرا من ذلك المكون.