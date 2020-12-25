أميركا تحذر: لن تتغير السياسة في سوريا مع تغيير الإدارة

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تغيير الإدارة الأميركية لا يعني تغيير السياسة، ولا خروج دمشق من صندوق العزلة"، هذا كان مفاد رسالة قاسية وجههتها الولايات المتحدة للأطراف في سوريا عبر العقوبات الأخيرة وأعلن عنها المبعوث الأميركي جويل روبرن أثناء جولته إلى عدد من دول منطقة الشرق الأوسط.

شددت الرسالة على أنه حتى لو حصلت تغييرات تكتيكية بسيطة، فإنها لن تحدث تغييرات استراتيجية في الاتجاهات والشروط المتوقعة في سوريا مع قدوم الإدارة الأميركية الجديدة.

وفي رسالة تحذيرية ملحقة، أكدت المعلومات أن أميركا لن تتخذ خطوات تضعف قدرتها على الاستمرار في حملة الضغط على دمشق.

ترمب أغلق باب التفاوض

وكان فريق الملف السوري في الرئيس ترمب قد اختار في وقت سابق الحزمة الأخيرة في العقوبات بهدف إغلاق أبواب مفاوضات المسار الثاني بين جهات أميركية وسوريا، وكي يعرقل احتمالات فتح أقنية الحوار، ويزيد من الضغوط الاقتصادية، عبر معاقبة المصرف المركزي السوري.