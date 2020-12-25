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القادة الأوروبيون يشيدون باتفاق ما بعد بريكست

25
DECEMBER
2020
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أشاد قادة سياسيون أوروبيون الخميس بالتوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لفترة ما بعد بريكست يهدف إلى إرساء أسس تعاون مستقبلي طويل المدى.

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بما اعتبر أنه "اتفاق جيد لكل أوروبا" يوفر "استقرارا جديدا ويقيناً جديدا" في العلاقات.

وقال رئيسا الوزراء السابقين ديفيد كامرون وتيريزا ماي اللذان استقالا على خلفية بريكست، إن الاتفاق "مرحب به جدا". واعتبرت ماي أنه "يمنح الثقة للأعمال ويساعد في الحفاظ على تدفق التجارة".

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن "هذا الاتفاق كان يستحق القتال. لدينا الآن اتفاق منصف ومتوازن مع المملكة المتحدة. سيحمي مصالحنا في الاتحاد الأوروبي ويضمن التنافس العادل".

أما كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه فقد نبه إلى أن "هذا الاتفاق سيتطلب جهودا"، ودعا خاصة إلى دعم الصيادين الأوروبيين بالنظر إلى أن ملف الصيد البحري كان أعقد الملفات في المفاوضات.

قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إن الاتفاق "يمثل تسوية جيدة ونتيجة متوازنة" وسيجنب فرض حواجز حدودية تجارية مع إيرلندا الشمالية، وشدد على أن "المملكة المتحدة ستكون دائما صديقا مقربا وشريكا".

قالت رئيسة الوزراء أرلين فوستر "هذه بداية حقبة جديدة في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ونرغب في إيرلندا الشمالية في دفع الفرص التي توفرها الترتيبات الجديدة لاقتصادنا المحلي إلى أقصاها".

قالت رئيسة الوزراء الاسكتنلدية نيكولا ستورجن في تغريدة إنه "من المهم التذكير أن بريكست يجري ضد رغبة اسكتلندا. ولا يمكن لأي اتفاق على الإطلاق أن يعوّض عمّا أخذه بريكست منا. الوقت حان لنرسم مستقبلنا الخاص كدولة أوروبية مستقلة".

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر إن "وحدة وحزم أوروبا أثمرا"، مضيفا أن "الاتفاق مع المملكة المتحدة ضروري لحماية مواطنينا وصيادينا ومنتجينا"، وختم بأن "أوروبا تتقدم، ويمكنها أن تنظر للمستقبل موحدة وسيدة وقوية".

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها "واثقة" من أن الاتفاق يمثل "نتيجة جيدة" يمكن لألمانيا دعمها.

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على تويتر إن "مبدأ الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مرحب به"، وأضاف "تواصل إسبانيا والمملكة المتحدة الحوار للتوصل إلى اتفاق بشأن جبل طارق".

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته على تويتر إن "التوصل إلى اتفاق حول شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إثر مفاوضات شاقة خبر رائع"، وأثنى على ميشال بارنييه وأورسولا فون دير لايين على "جهودهما الحثيثة".

قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا على تويتر "أرحب بحرارة بالتوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة"، مشددا على أنها ستبقى شريكا وحليفا مهما.

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على تويتر "خبر سار: تم التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة". وأضاف أن "مصالح وحقوق الأعمال والمواطنين الأوروبيين مضمونة. ستكون المملكة المتحدة شريكا وحليفا محوريا للاتحاد الأوروبي وإيطاليا".

قال المستشار النمسوي سيباستيان كورتز على تويتر "أرحب بتمكن المفاوضين من التوصل إلى اتفاق حول علاقة الاتحاد الأوروبي مستقبلا مع المملكة المتحدة"، وأضاف "الآن سندرس الاتفاق بعناية".

قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على تويتر "ترحب رومانيا بالشراكة المتفق عليها في العلاقات المستقبلية. سيحمي هذا الاتفاق مصالح الشركات والمواطنين -هدف رومانيا الأساسي خلال هذه المفاوضات".

قال وزير خارجية الدنمارك ييبا كوفود إن "مسودة الاتفاق هي أفضل هدية عيد ميلاد يمكن أن تتبادلها دول الاتحاد الأوروبي الـ27 والمملكة المتحدة".

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