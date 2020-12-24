تقرير مارادونا.. 8 ساعات من المعاناة قبل "الوفاة المؤلمة"

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كشف التقرير الطبي الذي تم إجراؤه في إطار التحقيق في وفاة أسطورة كرة القدم، دييغو أرماندو مارادونا، أن الأخير مات بطريقة "مؤلمة".

وأصدر مكتب المدعي العام في الأرجنتين، بيانا الثلاثاء، بعد تلقي تقرير السموم والتشريح المرضي لجثة مارادونا.

وأشارت إحدى أبرز النقاط في التقرير إلى أن نجم كرة القدم السابق عانى من معاناة شديدة بالألم لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات حتى وفاته، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أن "الوفاة المؤلمة" التي كشفها التقرير ستزيد الجدل الدائر بشأن كفاءة المختصين، الذين أشرفوا على صحة مارادونا وسلامته.

ووفقا للتقرير الطبي، فلم يتم العثور على أي آثار للمخدرات أو الكحول في جسد الأسطورة الراحل، ولكن كانت هناك أدوية مختلفة لعلاج صحته الجسدية والعقلية، حيث تم اكتشاف وجود آثار لدواء "فينلافاكسين"، المضاد للاكتئاب وعقاقير لعلاج نوبات الصرع بالإضافة إلى أدوية ضد أمراض أخرى.

ونقلت وسائل إعلام أرجنتينية عن خبراء الطب الشرعي، أن الأدوية التي وجدت في جسم مارادونا، تسبب عدم انتظام ضربات القلب.

وأضافت أن المدعين، الذين يحققون في وفاة مارادونا، سيعقدون مجلسا طبيا في وقت لاحق، ليقرروا ما إن كان عدم وصف الأدوية المذكورة قد يجنب وفاة "الفتى الذهبي".

وتوفي مارادونا، نهاية الشهر الماضي عن عمر 60 عاما في منزله بضواحي بوينس آيرس، إثر إصابته بقصور حاد في القلب، وبعد الوفاة بدأ تحقيق، لتحديد ما إذا كان هناك أي تقصير في علاجه.