ترامب يعفو عن 26 شخصا.. من هم؟

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أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء، عفواً وتخفيف أحكام بحق 29 شخصاً، من بينهم رئيس حملته الانتخابية السابق، بول مانافورت، وتشارلز كوشنر، والد صهره جاريد كوشنر.

وتعد هذه أحدث قائمة ممن عفا عنهم الرئيس ترامب خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.

وبهذا يرتفع عدد الأشخاص الذين منحهم ترامب العفو خلال اليومين الماضيين إلى 49 شخصا، سواء بالعفو أو تخفيف الأحكام.

ويؤكد العفو عن مانافورت، ومستشاره السابق روجر ستون، عزم الرئيس ترامب على استخدام سلطات منصبه في الأسابيع الأخيرة لكشف نتائج تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر ومساعدة شركائه، الذين يرى أنهم أدينوا ظلما.

وكان مانافورت قد أدين في إطار التحقيق الذي أجري بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وفي وقت سابق، خفف ترامب العقوبة الجنائية الصادرة ضد روجر ستون، الذي أدين بالكذب على المشرعين تحت القسم.

وكان ترامب قد أصدر، الثلاثاء، قرارات عفو عن 15 شخصا، من بينهم اثنان مرتبطان بالتحقيق في التدخل الروسي بانتخابات عام 2016، وآخرون متورطون في فضيحة شركة الأمن الخاصة "بلاك ووتر" في العراق.

ويؤكد العفو عن مانافورت، ومستشاره السابق روجر ستون، عزم الرئيس ترامب على استخدام سلطات منصبه في الأسابيع الأخيرة لكشف نتائج تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر ومساعدة شركائه، الذين يرى أنهم أدينوا ظلما.

وكان مانافورت قد أدين في إطار التحقيق الذي أجري بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وفي وقت سابق، خفف ترامب العقوبة الجنائية الصادرة ضد روجر ستون، الذي أدين بالكذب على المشرعين تحت القسم.

وكان ترامب قد أصدر، الثلاثاء، قرارات عفو عن 15 شخصا، من بينهم اثنان مرتبطان بالتحقيق في التدخل الروسي بانتخابات عام 2016، وآخرون متورطون في فضيحة شركة الأمن الخاصة "بلاك ووتر" في العراق.