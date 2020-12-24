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تفاؤل أوروبي باتفاق مع بريطانيا يصعد بالإسترليني وسندات «اليورو»

24
DECEMBER
2020
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عبرت بريطانيا عن أملها في أن لا يكون هناك علاقة بين الخروج البريطاني «بريكست» والأزمة على الحدود مع بقية الدول الأوروبية، وأن تنتهي أزمة عبور الشاحنات.

بدورها، أبدت مصادر أوروبية تفاؤلها حول التوصل لاتفاق تجاري بين أوروبا وبريطانيا، فيما واصل الجنيه الإسترليني مكاسبه متجاوزاً 1.35 دولار، بعد أن أوردت «رويترز» أن الاتحاد الأوروبي يستعد للتطبيق الموقت لاتفاق تجارة مع بريطانيا، وأن الدول الأعضاء بالاتحاد أحيطت علماً بعقد اجتماع اليوم الخميس في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي. وأفادت صحيفة «صن» بأن اتفاقا للخروج من الاتحاد الأوروبي بات يلوح في الأفق

وزادت عوائد السندات الحكومية لمنطقة اليورو بعد التقرير، ليصعد عائد سندات 10 سنوات الألمانية 5 نقاط أساس، في حين بلغ مؤشر الأسهم الأوروبي أعلى مستوياته خلال الجلسة، مرتفعاً نحو 1 في المئة.

مخزونات الغذاء مهددةمن ناحية ثانية، أطلق قادة قطاعات النقل والتجزئة وإنتاج المواد الغذائية تحذيرات واسعة في شأن إمدادات بريطانيا في جلسة استماع طارئة، عقدها نواب البرلمان للبحث في تداعيات أزمة الحدود التي نجمت عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.ومع استمرار القيود الفرنسية على التجارة والسفر مع بريطانيا ووقف ما لا يقل عن 1500 شاحنة وسائق، حذّرت جمعية النقل البري البريطانية (RHA) من أن التأخير في مغادرة بريطانيا سيؤدي إلى تأخير في العودة مع البضائع.

من جهته، أخبر أندرو أوبي، مدير الغذاء والاستدامة في اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) أعضاء البرلمان أنَّ هناك حاجة لقرار في شأن الحظر الفرنسي في غضون 24 ساعة «لتجنب المشاكل على أرففنا».
https://www.alraimedia.com/article/1513764

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