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بريطانيا تكشف عن سلالة جديدة أخرى من كورونا!

23
DECEMBER
2020
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أكد وزير الصحة البريطاني اكتشاف بلاده سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا لدى مريضين في بريطانيا، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة لها صلة بجنوب أفريقيا.


وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في داونينغ ستريت، الأربعاء، إن الحالتين هما على اتصال بأشخاص قدموا للبلاد من جنوب أفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.


وتم وضع كل من أولئك الذين لديهم "فيروس كورونا المتحور" الجديد ومن خالطهم في الحجر الصحي، وفقا لسكاي نيوز.

 

وقال هانكوك: "هذا الفيروس المتحور الجديد مقلق للغاية لأنه أكثر قابلية للانتقال ويبدو أنه قد تحور أكثر من الفيروس المتحور الذي ظهر قبل أيام في بريطانيا".


وقال وزير الصحة إن الحكومة "ممتنة بشكل لا يصدق لحكومة جنوب أفريقيا على دقة الأبحاث العلمية لديها، والانفتاح والشفافية التي تصرفت بها، كما فعلنا عندما اكتشفنا فيروسا متحورا جديدا هنا".


وكان أعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من الوباء في وقت سابق من ديسمبر الجاري، ويعتقد أنها بدأت في سبتمبر في منطقة "كنت" جنوب شرقي إنجلترا.


وأثارت السلالة ذعرا عالمية وأدت إلى عزل بريطانيا عن العالم، بعدما أغلقت العشرات الدول الرحلات والمجال الجوي أمام الرحلات البريطانية.

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