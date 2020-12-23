living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كبير الخبراء الأميركيين تلقى اللقاح ضد كورونا.. أي نوع حصل عليه؟

23
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تلقى كبير الخبراء الأميركيين حول الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، الذي عينه الرئيس المنتخب جو بايدن مستشارا حول وباء كوفيد-19 بعد أن كان عضوا في خلية الأزمة، التي شكلها دونالد ترامب، الثلاثاء، اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأعلن فاوتشي (79 عاما) "أنها خطوة رمزية لباقي البلاد لإثبات أنني واثق تماما بسلامة اللقاح وفعاليته".

وأضاف "أود تشجيع كل الذين لديهم إمكانية لتلقي اللقاح على القيام بذلك ليكون لهذا البلد حماية ولوضع حد لهذه الجائحة".

وهو بين الأوائل، الذين تلقوا أمام الكاميرات جرعة من لقاح مودرنا، الذي طور بالشراكة مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الذي يشرف عليه منذ 1984 ونال، الجمعة، الترخيص في الولايات المتحدة.

ومؤخرا أعلن جو بايدن الذي يتولى مهامه في 20 يناير أنه سيعين أنتوني فاوتشي كبير المستشارين حول أزمة كوفيد-19.

وفاوتشي الشخصية التي تطمئن الأميركيين منذ بدء تفشي فيروس كورونا والمعتاد على الظهور على شاشات التلفزيون للتشديد على أهمية خطوات الحماية، عضو في خلية أزمة البيت الأبيض.

وأعرب دونالد ترامب مرارا عن انزعاجه من توصياته آخذا مسافة عن مواقفه.

ومنتصف أكتوبر، صرح ترامب: "سئم الناس من سماع أحاديث عن كوفيد-19"، وأضاف "يقول الناس دعونا وشأننا. لقد سئموا. سئموا الإصغاء لفاوتشي وجميع هؤلاء الحمقى"، وقال: "هذا الرجل كارثة".

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout