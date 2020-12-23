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تسجيل أسوأ أرقام كورونا "الأسبوعية".. وأوروبا في حالة فزع

23
DECEMBER
2020
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة وأن نصف الإصابات في الأميركتين.

وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف في تقريرها الوبائي الأسبوعي إن الحالات الجديدة زادت 6 بالمئة أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر، وزادت الوفيات الجديدة 4 بالمئة أو حوالي 79 ألفا في نفس الفترة.

نصف مليون وفاة في أوروبا

من جانب آخر، أظهر إحصاء لرويترز أن أوروبا أصبحت أول منطقة في العالم تتجاوز وفيات كورونا بها نصف مليون حالة، بينما تهدد سلالة جديدة من الفيروس اكتُشفت في بريطانيا إجراءات الحد من انتشار الجائحة في المنطقة.

وتسببت تقارير عن ظهور السلالة الجديدة خارج إنجلترا في فرض عزل عام قبل عيد الميلاد وأرغمت عشرات الدول على إغلاق حدودها أمام القادمين من بريطانيا هذا الأسبوع.

والأحد، اكتشفت إيطاليا التي بها أكبر عدد من حالات الوفاة بفيروس كورونا، مريضا بالسلالة الجديدة وحدث نفس الشيء في الدنمارك وفرنسا.

وللحد من انتشار السلالة الجديدة تبحث الدول الأوروبية فحص المسافرين على الرحلات القادمة من بريطانيا وإلزامهم بحجر صحي لدى وصولهم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري صارت بريطانيا أول دولة تمنح ترخيصا للقاح شركتي فايزر وبيونتيك للوقاية من كوفيد-19 تلتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

وطبقا لإحصاء لرويترز سجلت أوروبا نحو 30 بالمئة من الوفيات والإصابات بكوفيد-19 على مستوى العالم إلى الآن.

وتسارعت وتيرة الوفاة بالفيروس في أوروبا في الشهور الماضية، ومنذ أول حالة وفاة بكوفيد-19 في فرنسا في فبراير سجلت المنطقة 250 ألف حالة في 8 أشهر.

وفي غضون 60 يوما فقط ارتفع عدد الوفيات من 250 ألفا إلى نصف مليون حالة.

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