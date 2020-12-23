العدالة والتنمية التركي: قرار البرلمان البلجيكي حول قره باغ باطل

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اعتبر الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك أن "القرار الذي تبنته الجمعية العامة لمجلس النواب البلجيكي حول إقليم قره باغ الأذربيجاني، باطل وغير شرعي".

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس قيادة الحزب برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشار جليك إلى "وجود بعض الدول في مجموعة مينسك وخارجها، تبدي استياء من استعادة أذربيجان لأراضيها، وأن تلك الدول تطلق تهديدات ضد باكو، وكأن الأخيرة دخلت إقليم قره باغ بطريقة غير شرعية".

وأضاف: "مجلس النواب البلجيكي أدان أذربيجان وانتقد تركيا، ورسالتنا إلى بلجيكا واضحة، نحن لا نعترف بهذه الإدانة والانتقادات".

واعتبر أن "القرار مثال واضح على أن مجلس النواب البلجيكي أداة للخطاب الأرميني الأحادي".

وأكد أن "قرار الإدانة لن يعود بالنفع على علاقات بلجيكا مع تركيا وأذربيجان".

المصدر: "الأناضول"