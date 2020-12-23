المفوضية الأوروبية توصي باستئناف حركة السفر مع بريطانيا

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أوصت المفوضية الأوروبية الثلاثاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتسهيل استئناف حركة النقل مع بريطانيا من أجل "السفر الضروري" و"لتجنب اضطرابات سلسلة الإمدادات".

وسيناقش سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء هذه التوصية التي تهدف إلى السماح لآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بالعودة إلى الوطن.

واوردت التوصية "ينبغي استثناء مواطني الاتحاد والمواطنين البريطانيين المتوجهين الى دولتهم العضو او الى بلد الاقامة، اضافة الى مواطني دول اخرى يتمتعون بحقوق حرية التنقل في الاتحاد الاوروبي، من اي قيود موقتة اضافية شرط ان يخضعوا لفحص (كوفيد-19) او للحجر".

واضافت ان "طاقم النقل داخل الاتحاد الاوروبي ينبغي استثناؤه من اي حظر سفر عبر أي حدود ومن شروط الفحص او الحجر حين يعبر الحدود للتوجه الى سفينة او سيارة او طائرة ويعود منها".

وعلقت غالبية دول الاتحاد الاوروبي منذ الاثنين الرحلات الجوية والبحرية والبرية وبواسطة السكك الحديد مع المملكة المتحدة بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد. واتخذت الاجراءات "الوقائية" لفترة تراوح بين يوم ويومين، لكن المانيا ولوكسمبورغ قررتا تمديد اغلاق حدودهما حتى السادس من كانون الثاني/يناير.

وطلب الاثنين من المفوضية ان تصدر هذه التوصية للسماح بعودة السائقين العالقين في المملكة المتحدة بعد اغلاق نفق المانش. لكن دبلوماسيا اوروبيا اوضح ان موافقة الدول الاعضاء ليست مضمونة.