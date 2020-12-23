إسرائيل والمغرب يحددان موعد تبادل البعثات الدبلوماسية

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أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أنه بعد أسبوعين سيتم افتتاح بعثات دبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، وأن العلاقات الدبلوماسية سوف تقوي السلام الإقليمي وتفتح آفاقا جديدة.