أوضح الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية أنه ‏لا صحة حول ما يتم تداوله عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المتحوِّر في البلاد.

وأكد أن الفيروس المتحوِّر لم يتم رصده في السعودية حتى الآن، مبيناً أن الدراسات مستمرة لفحص التسلسل الجيني لكورونا.

ودعا الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.



من جانبه، ذكر الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، أن سرعة انتشار فيروس كورونا المتحوِّر تحت الدراسة حالياً، مؤكداً أن الفيروس المتحوِّر ليس أسوأ من "كوفيد 19"، وبحسب الدراسة الأولية اللقاح فاعلٌ معه.

وقال في تصريحات حول الموضوع: "فيروس كورونا المتحوِّر تحت الدراسة، ونتابع تطوراته باهتمام بالغ، والقيادة حرصت على منع السفر حتى فهم طبيعة الفيروس المتحوِّر".