living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايدن: الهجوم الإلكتروني لا يمكن أن يمر دون رد

22
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه "سيفعل ما ينبغي القيام به لمعرفة الضرر الناجم عن الاختراق الإلكتروني".

وأضاف وفي كلمة له في ولاية ديلاوير، أنه "نتعاون مع حلفائنا لوضع نظام لحماية العالم السيبراني ومحاسبة كل من ينتهك هذه المنطومة"، مشيراً إلى أن "الهجوم الالكتروني ولايمكن أن يمر دون رد".

ورأى بايدن أنّ "الهجمات السيبرانية تمثل واحدة من أخطر الهجمات وينبغي التصدي لها"، ومشدداً على أن "إدارة ترامب فشلت في التعامل معها".

وتابع: "لم أرَ ما يشر إلى أن الهجوم الإلكتروني بات تحت السيطرة".

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي رون وايدن، أن قراصنة المعلومات "تمكنوا من النفاذ إلى نظام البريد الالكتروني المستخدم من قبل معظم كبار المسؤولين في وزارة الخزانة".

يذكر أن الحكومة الأميركية أقرت الأسبوع الماضي بالتعرض لهجوم إلكتروني ضخم، استهدف وكالات حكومية أميركية، ونسبه عدد من كبار المسؤولين من ضمنهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى روسيا.

إلاّ أنّ ترامب قلل من أهمية القرصنة الإلكترونية وشكك فيما إذا كان الروس هم المسؤولون، مشيراً إلى أنّ الصين ربما تكون خلفه. في المقابل، نفت الصين هذه الاتهامات واصفة إياها بالافتراءات والشائعات التي تفتقد أي دليل.

التصريح الذي أدلى به ترامب دفع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي آدم شيف، إلى التعليق قائلاً إنّها "خيانة فاضحة للأمن القومي"، ملمحاً إلى أن ترامب "يدافع عن روسيا"، حيث أشار إلى أن تغريدة ترامب التي وصفها بـ"المخادعة"، توحي "بصياغتها في الكرملين". 

في سياق منفصل، قال بايدن اليوم الثلاثاء، إنه سيقوم بترشيح وزير للعدل ينفذ القانون كما هو منصوص "وليس كما أبغي أنا"، موضحاً أنه "لن أبحث مع مرشح وزارة العدل التحقيقات حول نجلي هانتر بايدن، ووزير العدل ليس محامياً للرئيس".

وأعلن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أنّه مُستهدَف بتحقيق فيدرالي  في ولاية ديلاوير، يتعلّق بوضعه الضريبي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر قريبة من التحقيق، أن التحقيق فُتح في نهاية العام 2018 ويشمل تحقيقات في "انتهاكات قد تكون جنائية" لقوانين الضرائب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout