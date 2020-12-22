«كورونا» يدخل الفاتيكان

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كشف مصدر في الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، أنّ اثنين من الكرادلة، أحدهما يقضي معظم وقته في مساعدة المشرّدين في روما، أثبتت إصابتهما بفيروس "كورونا".



فقد تمّ نقل الكاردينال كونراد كراجوسكي 57 عامًا، وهو بولندي يدير الجمعيات الخيريّة للبابا فرنسيس للعلاج من بداية الالتهاب الرئوي.



فيما قال المصدر إنّ الكاردينال الإيطالي جوزيبي بيرتلو 78 عامًا، حاكم مدينة الفاتيكان، جاءت نتيجة اختباره إيجابية أيضًا ويعتقد أنه في عزلة ذاتيّة في منزله في الفاتيكان.



ولم يتضح على الفور ما إذا كان أحدهما أو كلاهما قد حضر حدثًا يوم الإثنين، تبادل فيه أعضاء الإدارة المركزية للفاتيكان، تحيات عيد الميلاد مع البابا، كما لم يصدر تأكيد رسميّ من الفاتيكان لنتائج اختبار الكرادلة.