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الآلاف يغادرون ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا في ظل الاستعداد لإغلاقها بسبب كورونا

21
DECEMBER
2020
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غادر الآلاف ولاية نيو ساوث ويلز، في جنوب شرق أستراليا، في ظل الاستعدادات لإغلاقها بعد انتشار وباء كورونا في أوساط السكان بعاصمتها سيدني.
 
وقالت السلطات الصحية الأسترالية إن هذه الولاية سجلت أمس الأحد 30 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى حظر ولاية كوينز لاند المحاذية دخول أراضيها على أهل منطقة سيدني الكبرى ومجمل ولاية نيو ساوث ويلز ابتداء من الساعة الأولى من اليوم الاثنين.
 
كما منعت ولاية فيكتوريا وجنوب أستراليا سكان الشواطئ الشمالية لسيدني من الوصول إليها، فضلا عن فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على الذين كانوا قد حلوا بها.
 
في المقابل، أعلنت سلطات ولاية فيكتوريا خلو الولاية من فيروس كورونا المستجد لليوم الـ 52 على التوالي، مشيرة إلى امرأة تنتمي إلى طاقم طائرة جاءت من العاصمة القطرية الدوحة قبل أمس السبت، دون مسافرين، ووضعت نفسها في الحجر الصحي الطوعي. بينما ثبتت، بعد إجراء الاختبارات، عدم إصابة زملائها الذين غادروا أستراليا ليكملوا الحجر الصحي في بلدانهم.
روسيا اليوم
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