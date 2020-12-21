محكمة هونغ كونغ تقر بشرعية مرسوم يحظر الكمامات على المتظاهرين

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قالت محطة إذاعة RTHK، إن محكمة الاستئناف الأخيرة في هونغ كونغ، أيدت اليوم القرار الذي اتخذته السلطات المحلية العام الماضي، بحظر ارتداء المتظاهرين للكمامات.

وبهذا الشكل تم إلغاء قرار سابق للمحكمة العليا، التي اعتبرت في نوفمبر من العام الماضي، أن هذا المرسوم "يتعارض مع القانون الأساسي"، الذي يلعب دور الدستور في هونغ كونغ- المنطقة الإدارية الخاصة في الصين.

قبل ذلك، حاولت مجموعة من 25 من نواب المعارضة السابقين، عبر المحكمة الطعن في قرار رئيسة إدارة هونغ كونغ كاري لام، بحظر ارتداء الأقنعة والكمامات أثناء التظاهرات.

دخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في 5 أكتوبر 2019، وكان يهدف إلى تقليل حدة الاضطرابات العامة في المدينة، التي شهدت في تلك الفترة احتجاجات جماهيرية حاشدة.