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"سلالة كورونا الجديدة" غيرت كل شيء في ساعات

21
DECEMBER
2020
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أصبحت بريطانيا اليوم معزولة عن الكثير من الدول، بعدما قطع أقرب حلفائها روابط النقل معها بسبب المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، مما أثار حالة من الارتباك للعائلات والشركات، قبل أيام فقط من خروجها من فلك الاتحاد الأوروبي.

وقطعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وسويسرا وأيرلندا وبلجيكا وكندا والسعودية والكويت وإسرائيل والهند روابط السفر مع بريطانيا، بعدما حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن السلالة الجديدة شديدة العدوى من الفيروس، تمثل خطرا على بلاده.

وسيرأس جونسون، الاثنين، اجتماعا طارئا لبحث السفر الدولي، لا سيما حركة الشحن من وإلى بريطانيا.

وأغلقت فرنسا حدودها أمام القادمين من المملكة المتحدة من أشخاص وشاحنات، لتغلق بذلك واحدا من أهم شرايين التجارة بين بريطانيا والبر الرئيسي بأوروبا، في خطوة وصفها وزير النقل غرانت شابس بأنها "مفاجئة".

وقال شابس في تصريحات لـ"سكاي نيوز": "أنا على اتصال مع نظيري في فرنسا، ونبذل كل ما في وسعنا لاستئناف الحركة. أبلغونا حقيقة بأنهم يرغبون في استئناف النقل في أسرع وقت ممكن"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف أن رفع الحظر في أسرع وقت يمثل أولوية بالنسبة إليه، ولكن في ظل استعدادات بريطانيا لانتهاء الفترة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي، فقد كانت مستعدة جيدا لانقطاع الروابط.

وفي أوسلو، قال وزير الصحة النرويجي في بيان، الاثنين، إنه سيتم تعليق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا إلى بلاده بأثر فوري لمدة 48 ساعة على الأقل، بسبب المخاوف من السلالة الجديدة لـكورونا.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من فلك الاتحاد الأوروبي في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، في الحادي والثلاثين من ديسمبر.

 

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