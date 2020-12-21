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رئيس وزراء كندا يتلقى اللقاح مع فئته العمرية

21
DECEMBER
2020
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قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يوم الأحد، إنه سيحصل على لقاح كوفيد-19، علنا بمجرد أن يبدأ الأشخاص في فئته العمرية بالحصول على التطعيم.
 
بدأت كندا في تطعيم الأشخاص في الفئات الأكثر عرضة للخطر بلقاح فايزر، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والمقيمين والعاملين في دور المسنين.
 
وأضاف ترودو، "بالتأكيد عندما يأتي دوري، سأفعل ذلك علنا وبكل حماسة". مشيرا إلى أنه "سيتبع توصيات خبراء الصحة العامة"، وفقا لموقع "إم إس إن".
 
وأوضح رئيس الوزراء الكندي أنه سيكمل سن التاسعة والأربعين في يوم عيد الميلاد، 25 ديسمبر/كانون الأول، مضيفا أن سيحصل على اللقاح عندما يبدأ تطعيم أقرانه في الفئة العمرية.
 
ثبتت إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندي، صوفي، بفيروس كورونا في مارس/آذار الماضي، وأمضى أسبوعين في الحجر الصحي الاختياري. وقال يوم الأحد، إنه "ربما كان يعاني من حالة خفيفة للغاية من المرض".
 
تتوقع كندا تلقي جرعات لقاح إضافية قريبا من لقاحي فايزر وموديرنا، بمجرد موافقة مسؤولي الصحة على اللقاح الأخير.
 
ومن المتوقع الحصول على ترخيص التطعيم بموديرنا في كندا في الأسابيع المقبلة"، وفقا لوزارة الصحة الكندية.
 
 
قدمت كندا، التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، طلبات للحصول على أكثر من 400 مليون جرعة من اللقاح من سبع شركات تطور لقاحات.
 
وقال ترودو إن "البلاد ستشارك أي جرعات زائدة مع الدول الأخرى".
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