living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رضيع يحتاج أغلى دواء بالعالم..

21
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أقدم مصور بريطاني محترف على تضحية مذهلة في سبيل توفير ثمن العلاج لرضيع في شهره السابع، حتى يتعافى من مرض جيني نادر يحتاج إلى تكاليف علاج توصف بالفلكية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن المصور جو غيدنز، 33 عاما، صعد 6 مرات إلى أعلى قمة في بريطانيا في غضون 24 ساعة فقط.
 
وصعد المصور إلى هذه القمة في طقس سيء للغاية، نظرا إلى هطول المطر وهبوب الرياح بسرعة 60 ميلا في الساعة.
 
وجرت هذه المغامرة "النبيلة" في قمة "سكيفل بايك" من أجل جذب الانتباه إلى الرضيع الذي يعاني النوع الأول من مرض يعرف بضمور العضلات الشوكي، وهو أحد أسباب وفاة الأطفال.
 
ويؤثر المرض على تنفس وحركة الأطفال، ولا يعيش من يصابون به أكثر من 18 شهرا، إذا لم يخضعوا للعلاج.
 
وفي غضون ذلك، يأمل والدا الرضيع مارلي، وهما في التاسعة عشرة والثانية والعشرين، أن يجمعا ما يكفي من المال لشراء الدواء الأغلى في العالم.
 
وتقيم هذه الأسرة في منطقة دريفيلد، في إيست يوكشاير، وتأمل اليوم أن تتمكن من جمع تكلفة علاج المرض التي تصل إلى 2.12 مليون دولار في الولايات المتحدة.
 
وأمضى هذا المصور 21 ساعة كاملة وهو على الجبل، في الظلام وفي النور، في مسعى إلى منح بارقة بارقة للعائلة ودفع الناس إلى التبرع من أجل إنقاذ حياة الرضيع.
 
وقال المصور في تصريحات صحفية، إن مبادرته الأخيرة كانت أصعب شيء يقوم به على الإطلاق طيلة حياته.
 
ووصف حالة الطقس على قمة الجبل بالفظيعة، قائلا إنه أراد أن يلتقط صورة سيلفي بالذروة فوجد أن رجليه تستقران بالكاد في المكان، نظرا إلى قوة الرياح.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout