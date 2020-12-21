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كيف تفعلها؟.. خطة الصين المذهلة لتطعيم عشرات الملايين

21
DECEMBER
2020
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تسعى الصين إلى تنفيذ حملة واسعة من التطعيمات ضد فيروس كورونا يصعب تخيل حجمها للوهلة الأولى.
 
وتعتزم بكين تطعيم ما يقرب من خمسين مليون شخص ضد الفيروس قبل شهر فبراير المقبل.
 
مسؤولون قالوا إن السلطات الصحية ستوزع 100 مليون جرعة من لقاحات شركتي "سينوفارم"، وسنوفاك بايوتيك على المواطنين.
 
 وأشاروا إلى أن بكين ستركز بشكل أكبر على تطعيم الفئات الأساسية خلال فصلي الشتاء والربيع، قبل توسيع نطاق التطعيمات لتشمل جموع الصينيين.
 
المسؤولون أكدوا أن التطعيمات ستبدأ من مقاطعة ستشوان النائية جنوب غربي البلاد، وتعد هذه المقاطعة أول منطقة داخل الصين تحدد جدولا زميا لخطط التطعيم لعامة الناس.
 
لكن بكين قطعت شوطا كبيرا في تطعيم الفئات ذات الأولوية مثل موظفي الدولة والطلاب الدوليين، وتلقى أكثر من مليون شخص في الصين لقاحات كورونا المطوّرة.
 
وتستخدم الصين خمسة لقاحات ضد فيروس كورونا معظمها في المراحل النهائية من التطوير، كما بدأت عدة دول باستخدام اللقاح الصيني لتحصين مواطنيها ضد وباء كورونا بعد إثبات فعاليته.
 
يشار إلى أن شركة سينوفاك أعلنت قبل أيام أنها تعتزم استكمال منشأة جديدة لمضاعفة قدرتها السنوية على إنتاج اللقاح، لتصل إلى 600 مليون جرعة بحلول نهاية العام، مع تأمين استثمار بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود تطوير لقاح كوفيد-19.
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