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منظمة الصحة «على اتصال وثيق» مع بريطانيا بشأن سلالة كورونا الجديدة

20
DECEMBER
2020
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها على اتصال وثيق مع المملكة المتحدة بشأن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا بها.

وكتبت منظمة الصحة، على موقع «تويتر»: «إننا على اتصال وثيق مع المسؤولين في المملكة المتحدة بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا. وسيواصلون مشاركة معلومات ونتائج تحليلاتهم ودراساتهم. وسنقوم بإبلاغ الدول الأعضاء والجمهور بمجرد معرفة المزيد حول خصائص هذه السلالة والآثار المترتبة عليها».

وحثت المنظمة الأفراد على مواصلة اتخاذ جميع التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس والامتثال لتعليمات السلطات الوطنية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، أنه سيتم فرض إغلاق جديد في لندن وأجزاء من جنوب وشرق إنجلترا، بسبب مخاوف متعلقة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.
وقال إنه يُعتقد أن سلالة فيروس كورونا الجديدة تنتشر بشكل سريع في المنطقة، ويقال إنها قابلة للانتقال بنسبة تزيد على 70 في المائة، لكن لا يُعتقد أنها أشد فتكاً كما أن اللقاحات تظل فعّالة.
وقررت هولندا حظر استقبال رحلات جوية تقل مسافرين من المملكة المتحدة اعتباراً من اليوم (الأحد)، على خلفية اكتشاف سلالة جديدة من كورونا.
وقالت الحكومة الهولندية في بيان صباح اليوم، إن حظر السفر سيظل سارياً حتى الأول من يناير (كانون الثاني)، مضيفة أنها تتابع التطورات وتدرس فرض إجراءات إضافية تتعلق بوسائل السفر الأخرى.


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