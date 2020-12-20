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الواقعة المخيفة.. قطعت رأس بومة فانتهت حياتها بعد 6 أشهر

20
DECEMBER
2020
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في حادثة يعتقد أنها وقعت لسبب انتقامي، قتلت امرأة بكوروزال في كولومبيا، بعد 6 أشهر على إثارتها الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها فيديو، وهي تقطع رأس بومة.

وقتلت ميليديس ألدانا هيرازو، البالغة من العمر 21 عاما، رميا بالرصاص أمام منزلها في حي لويس كارلوس جالان، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأشار تقرير للشرطة إلى تعرض ميليديس لهجوم مسلح من قبل مسلحين اثنين، اقتربا منها على دراجة نارية، وفتحا النار عليها، وأصاباها بست رصاصات.

ونقلت ميليديس للمستشفى عقب الهجوم، إلا أنها توفيت متأثرة بجراحها في الصدر والذراع والساق اليسرى.

ولم تؤكد الشرطة الدوافع وراء اغتيال ميليديس التي خضعت لتحقيق بتهمة إساءة معاملة الحيوانات سابقا، كما أن لديها سجلا إجراميا في مجال الإتجار بالمخدرات.

وأثارت ميليديس غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت في يونيو الفائت مقطع فيديو يظهرها وهي تقتل بومة بوحشية.

وتلقت ميليديس بعد ذلك تهديدات على الإنترنت، وأطلقت وكالة البيئة الكولومبية تحقيقا في الفيديو الذي وصفته بـ"الجريمة"، متهمة الفتاة بالإساءة إلى الحيوانات.

 

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